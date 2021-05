Juve, tre potenziali allenatori a libro paga per quasi 40 milioni lordi. Ma entro mezzanotte…

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri la Juve ha potenzialmente tre allenatori a libro paga. Ai 9 milioni netti circa per Max bisogna aggiungere Pirlo e Sarri per un totale di quasi 40 milioni lordi. Ma la situazione può cambiare tra poche ore e alleggerire sotto questo punto di vista il famoso monte ingaggio di chi va in panchina.

Sarri ha un rinnovo automatico da 7 milioni netti, a patto che la Juve entro la mezzanotte di oggi mandi il nuovo contratto (con una pec o tramite raccomandata con orario che faccia fede). In caso contrario, scatterebbe in automatico la penale da 2,5 senza la necessità di dare comunicazione, è il contratto che deve essere comunicato.

Con il pagamento della penale, Sarri sarebbe libero di trattare con chiunque, Lazio in testa. E con Lotito, per mille motivi, al momento non ha parlato di ingaggio e altre cose, proprio perché il passaggio con la Juve ha la precedenza.

Foto: Twitter Allegri