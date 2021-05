Juve, trattative con i giocatori per posticipare gli stipendi

Come riporta la Gazzetta dello Sport, in casa Juventus è tempo di bilanci. Oltre agli effetti della pandemia sui conti c’è anche da tenere in considerazione la possibilità di non qualificarsi in Champions. Negli scorsi mesi, diversi club sono stati costretti a ridurre o posticipare il versamento degli stipendi, con il caso più eclatante rappresentato dall’Inter. Anche la Juventus ha chiesto ai giocatori di posticipare alcune mensilità. In queste settimane, la società bianconera ha fatto richiesta a tutti i giocatori di poter ritardare il pagamento di alcuni mesi di stipendio, in alcuni casi quattro, da marzo a giugno 2021.

Si tratta di una proposta simile a quella della stagione scorsa, che portò a una rinuncia e spalmatura collettiva degli stipendi. Nel caso in cui le trattative dovessero avere successo, si tratterà di ossigeno puro per il bilancio del club bianconero.

Foto: Facebook Juventus