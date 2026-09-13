Juve, ti condanna proprio Adzic al 94′! 3-2 Sassuolo, non basta la doppietta di Zhegrova

13/09/2026 | 22:40:39

Termina in un pareggio a reti bianche il match tra Sassuolo e Juventus.

Un primo tempo povero di emozioni quello tra Sassuolo e Juve. Le due squadre hanno faticato per tutti i primi 45′ ad arrivare davanti all’area avversaria e a trovare lo specchio della porta. L’unica grande occasione arriva da una palla di Esposito per Berardi, con il tiro di quest’ultimo che viene però parato in uscita da Vicario.

I primi 20 minuti del secondo tempo seguono la falsariga del primo, con entrambe le squadre che creano poco, ma che soprattutto faticano a concretizzare sotto porta. Tutto cambia al 65′, quando, grazie alla rete di Sebastiano Esposito su assist di Matic, il Sassuolo passa in vantaggio. Da questo momento la partita si fa più aperta, con la Juve che si porta molto più in avanti, consapevole di dover recuperare il gol di svantaggio. All’82’ arriva la rete del pareggio bianconero grazie a Zhegrova, che, approfittando di un’uscita sbagliata di Muric su Kolo Muani, riesce a mettere la palla in rete. All’89’, quando ormai la partita sembrava totalmente dominata dalla Juventus e prossima alla conclusione, ecco che i padroni di casa trovano nuovamente la rete del vantaggio grazie a Kieron Bowie. La Juve non demorde e riesce nuovamente a pareggiare la partita al 90+1′, ancora con Zhegrova, che firma così la sua doppietta personale. Il Sassuolo, nei minuti di recupero, non smette di attaccare e al 90+4′ torna nuovamente in vantaggio con il gol di Adzic, che chiude definitivamente la partita.

Foto: X Sassuolo