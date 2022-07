Juve, svelati i nuovi numeri di maglia: a Vlahovic il 9, a Chiesa il 7. E sul 10 e l’8…”

La Juventus annuncia i numeri della stagione 2022-2023. Con la partenza di alcuni elementi importanti, sono cambiati anche i numeri di maglia. Vlahovic, che fu presentato a gennaio con DV7, sarà ora DV9, visto che eredita la numero 9 lasciata libera da Morata.

Cambia anche Federico Chiesa, che dal 22, prenderà proprio il 7 del serbo e che fu di Cristiano Ronaldo.

Il numero 10 sarà di Pogba, che non è stato ancora presentato, ma il francese avrà la maglietta che aveva già indossato nella sua ultima stagione in bianconero, nel 2015-16.

Nel video, con i numeri di maglia postato dalla Juve, non è passato inosservato che manca un numero. Ovvero il numero 8. Il proprietario è infatti Aaron Ramsey, ma per non essere inserito nella numerazione ufficiale, vuol dire che con il gallese si procederà verso una risoluzione del contratto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

Foto: twitter Juve