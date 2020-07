Juve Stabia- Virtus Entella finisce in rissa: Coppolaro in ospedale e tre arresti

Finale burrascoso al Romeo Menti di Castellammare di Stabia. La gara tra i locali e la Virtus Entella, terminata per la cronaca con il punteggio di 1-1, ha registrato attimi di tensione al fischio finale del direttore di gara.

Il difensore dei liguri Coppolaro, espulso al 54′, viene colpito durante la lite con Canotto e un dirigente del club campano. Per Coppolaro è stato necessario il trasferimento in ospedale per degli accertamenti, che però non hanno riscontrato problemi. Il calciatore verrà in ogni caso visitato nuovamente a Lavagna. La rissa è avvenuta sotto gli occhi vigili di un un delegato della Lega di Serie B e dalle forze dell’ordine, costrette ad intervenire e a prendere in stato di fermo tre membri della Juve Stabia. E’ molto probabile che la Lega prenderà pesanti provvedimenti disciplinari per l’accaduto e potrebbero arrivare nelle prossime ore le denunce da parte dell’Entella e dello stesso Coppolaro.

Foto: Sportmediaset