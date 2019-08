Juve Stabia, ufficiale il prestito di Kingsley Boateng dalla Ternana

Attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, la Juve Stabia ha ufficializzato l’acquisto in prestito di Kingsley Boateng dalla Ternana. Questa la nota del club campano: “S. S. Juve Stabia rende noto che è stato raggiunto l’accordo, con la Ternana Calcio, per il trasferimento, con la formula del prestito con diritto di riscatto, dell’esterno d’attacco, Kingsley Boateng, classe 1994. L’ esterno ghanese naturalizzato italiano, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’ A.C.Milan, in serie A ha vestito la maglia del Catania Calcio, facendo registrare 6 presenze. In serie cadetta, ha vestito la maglia del Bari, collezionando 37 presenze con 3 reti all’attivo. Nel 2015 ha esordito con la Nazionale U-21 Italiana. Dopo l’esperienza in Slovenia, con l’ Olimpia Lubiana, è ritornato in Italia con la Ternana Calcio”.

Foto: Twitter Juve Stabia