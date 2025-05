Juve Stabia, Pagliuca: “Non ci poniamo limiti. Giocare tra tre giorni non ci aiuta”

17/05/2025 | 23:05:31

Il tecnico della Juve Stabia, Guido Pagliuca, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo sul Palermo e la qualificazione alla semifinale playoff di Serie B.

Queste le sue parole: “Abbiamo giocato contro una piazza fortissima e siamo andati in modo ostinato a fare gol nonostante loro ci abbiano messo in difficoltà. Non ci poniamo limiti. Da domani penseremo alla Cremonese, abbiamo bisogno di recuperare. Sono sincero, non è una cosa simpatica giocare dopo tre giorni. Questo mi spiace e sono convinto che incide sulla partita e sulla prestazione. Ma noi siamo una squadra giovane. Abbiamo grande entusiasmo e una grande comunità”.

Foto: Instagram Juve Stabia