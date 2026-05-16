Juve Stabia, Lovisa tuona: “Monza aiutato dall’arbitro. Decisioni non eque e questo mi preoccupa anche per il ritorno”

16/05/2026 | 23:42:31

Il direttore sportivo della Juve Stabia, Matteo Lovisa, espulso nel corso della gara contro il Monza, parla così in conferenza stampa lamentandosi dell’arbitraggio: “La squadra ha fatto un’ottima partita, bisogna solo fargli dei complimenti perché la vittoria sarebbe stata meritatissima. Ogni volta che arriviamo in semifinale subentrano delle dinamiche, delle giornate storte, e voglio pensare che Ayroldi sia incappato in una di essa perché era difficile aiutare il Monza più di così. L’arbitraggio non è equo e questo mi preoccupa in vista del ritorno. Se ce lo permetteranno, la qualificazione sarà ancora nelle nostre mani. La gente ci creda. Qualche settimana fa c’è stato un grave caso sugli arbitraggi, mi sembra che non sia cambiato nulla alla fine. Dal campo ho avuto sensazioni non buone e mi auguro che martedì lo scenario sia diverso. L’esperienza dell’anno scorso a Cremona ci servirà a Monza. Ci arriviamo meglio di un anno fa. Se non fossi stato espulso me ne sarei andato io, perché era incredibile quello che vedevo. Sono costretto a mantenermi con le parole, della gestione dei cartellini non dico cosa penso”. “I ragazzi alla fine erano arrabbiati, siamo arrivati bene sia fisicamente sia mentalmente alla partita, dopo un primo tempo equilibrato stavamo strameritando nella ripresa. Spero che il settore ospiti sia pieno, perché la Juve Stabia è regolarmente ai playoff e può farcela. Spero che le questioni extra campo non incidano, la squadra va tutelata”.

Foto: sito Juve Stabia