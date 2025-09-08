Juve Stabia, la nota del club: “La società è in regola con tutti gli adempimenti nei termini previsti”

09/09/2025 | 00:11:13

Con un comunicato ufficiale la Juve Stabia ha voluto tranquillizzare la piazza e la tifoseria dopo che in mattinata erano serpeggiate voci e indiscrezioni su presunte difficoltà relative alla sottoscrizione della fideiussione aggiuntiva post-calciomercato da parte della Juve Stabia.

Questa la nota: “La Società Sportiva Juve Stabia 1907 comunica, in riferimento alla campagna trasferimenti ed al contenimento costi, come da comunicato ufficiale n 294/A della Figc, che la società è in regola con tutti gli adempimenti nei termini previsti.”