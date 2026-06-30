Juve Stabia, il comunicato sulle scadenze e sui rientri dei prestiti

30/06/2026 | 12:50:49

La Juve Stabia con un comunicato sul proprio sito fa il punto sulla situazione dei prestiti in scadenza e di quelli che rientrano: “La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, nel corso della stagione sportiva 2025/26, si sono verificate le condizioni previste per il riscatto dei diritti delle prestazioni sportive dei difensori Andrea Giorgini, Manuel Ricciardi e Lorenzo Carissoni. I tre calciatori sono pertanto diventati a tutti gli effetti tesserati della S.S. Juve Stabia 1907, con un contratto che li legherà al club gialloblù fino al 30 giugno 2028. Contestualmente, si comunica di aver perfezionato, nel corso della stagione sportiva 2025/26, l’accordo per il prolungamento del rapporto contrattuale con il centrocampista Christian Pierobon fino al 30 giugno 2027. Inoltre si rende conto che a partire dal 1 luglio faranno rientro a Castellammare i seguenti giocatori: Christian Andreoni, Marco Meli ed Enrico Piovanello dal Crotone F.C., Francesco D’Amore e Alessandro Louati dall’U.S. Triestina Calcio 1918, Edoardo Duca dal Lecco Calcio 1912, Davide Buglio dall’U.S. Catanzaro 1929, Kevin Piscopo dalla S.S.C. Bari, Matteo Baldi dalla Torres, Daniel Perin dal Treviso F.B.C., Tomi Petrovic dall’U.S. Pergolettese 1932 ed Elian Demirovic dal N.D. Primorje”.