Juve Stabia, il club manager: “Quagliarella vuole venire da noi”

A 36 anni, Fabio Quagliarella ha battuto nella passata stagione ogni record personale di prolificità con la maglia della Sampdoria. Il classe ’83 sembra dunque essere ancora ampiamente al livello per la nostra Serie A, anche se sembrerebbe star già pianificando nel dettaglio i suoi ultimi anni di carriera. Giovanni Improta, club manager della Juve Stabia, ha infatti dichiarato di aver sentito l’attaccante e di aver appreso la sua volontà di vestire la maglia delle Vespe nel prossimo futuro. Sarebbe un ritorno a casa per un nativo di Castellammare come Quagliarella. Queste le sue parole a Radio Stereo 5: “Mi sono trovato a parlare con Fabio e abbiamo fatto una promessa che riguarda la sua terra, la sua città. Lui è legatissimo a Castellammare, e la promessa è quella che prima di smettere vorrebbe indossare la nostra maglia. Penso che un calciatore come Fabio che dice queste cose per tutti i cittadini di Castellammare sia motivo d’orgoglio. Sarebbe bellissimo, però è normale che Fabio abbia ancora qualche altro anno per dire la sua, e lo sta dimostrando, nonostante sia un po’ avanti con gli anni. Ci auguriamo di poterlo accogliere, magari in Serie A, a Castellammare. Sarebbe una favola a lieto fine che penso tutti abbiano nel cuore“.

Foto: twitter Sampdoria