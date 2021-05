Juve Stabia da record in trasferta: in Europa seconda solo al Manchester City

La Juve Stabia ha tenuto un passo da record in trasferta nel campionato di Serie C girone C 2020-21. Le Vespe hanno ottenuto ben 10 vittorie di fila lontano dal “Menti”, tanto da essere una delle migliori squadre non solo in Italia, ma in tutta Europa.

Un ruolino di marcia strepitoso inferiore solo a quello del Manchester City che si sta giocando la finale di Champions League e che di vittorie consecutive in trasferta ne ha inanellate 11.

Numeri che pongono la Juve Stabia come tra le squadre più pericolose per i playoff di Serie C, per giocarsi una promozione in Serie B.

Foto: Logo Juve Stabia