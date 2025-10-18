Juve Stabia-Avellino, i gialloblù si aggiudicano il derby

18/10/2025 | 19:13:10

È terminato con un successo gialloblù il derby tra Juve Stabia e Avellino. I padroni di casa sono passati in vantaggio nel primo tempo, mostrandosi molto più cinici dei rivali e trovando due gol, rispettivamente con Mosti e Bellich, al 39′ e al 42′. Nella ripresa gli ospiti hanno preso in mano il controllo del gioco, senza però riuscire a penetrare la difesa gialloblù, che è così riuscita a portare a casa il match mantenendo la porta inviolata.

Foto: sito Serie B