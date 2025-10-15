TOP NEWS
Juve Stabia-Avellino: divieto di trasferta per i tifosi residenti nella provincia

15/10/2025 | 12:35:46

Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai tifosi residenti nella provincia di Avellino per la partita contro la Juve Stabia.
Questo è il comunicato rilasciato dalla Prefettura:
“Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l’incontro di calcio “Juve Stabia – Avellino”, valido per il campionato nazionale 2025/26 di serie B, in programma sabato 18 ottobre 2025, presso lo stadio “R. Menti” di Castellammare di Stabia”, la seguente prescrizione
• divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Avellino.
Il provvedimento è stato adottato, su parere della Questura di Napoli, che ha evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie”.
Foto: sito Serie B