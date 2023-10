Juve spuntata, Toro con la coperta corta in difesa: conto alla rovescia per il derby delle incognite

Oggi alle 18 in scena la stracittadina di Torino tra i bianconeri di Allegri e i granata di Juric. La Vecchia Signora arriva dallo 0-0 del Gewiss Stadium contro l’Atalanta, dove grande protagonista è stato Wojciech Szczęsny, che ha salvato in paio di occasioni la sua squadra da quella che sarebbe stata una sconfitta pesante in chiave classifica. Stesso risultato per il Torino del tecnico ex Genoa, che in casa si è impantanato contro un Hellas Verona compatto ma mai pericoloso. Il risultato è stata una partita priva di occasioni, con un Duvan Zapata spento, così come molti attaccanti della compagine granata. Le premesse non sono le migliori se si pensa alla gara di questa sera, ma quando si parla di derby della Mole non può non esserci un’atmosfera frizzante a prescindere dai risultati incolori e dal gioco non stupefacente.

Sarà una sfida tra una lancia spezzata e uno scudo perforato, dal momento che la Juventus, come annunciato ieri in conferenza stampa da Allegri, sarà senza le sue due punte di diamante Chiesa e Vlahovic. Il tecnico toscano infatti dovrebbe lanciare Moise Kean, che torna dal 1′, con la novità Kenan Yildiz, fresco di convocazione con la Nazionale turca. Potrebbe tirare un sospetto Ivan Juric ma anche l’allenatore croato deve fare i conti con delle serie assenze in difesa: fuori Djidji, Buongiorno e Soppy, in dubbio Vojvoda e Sazonov, uscito malconcio dalla sfida contro i gialloblù. Zima dovrebbe invece farcela. Un derby ricco di assenti illustri ma anche di possibili nuovi protagonisti comelo stesso Yildiz o Duvan Zapata, ansioso di colpire ancora una volta i bianconeri come già fatto più volte in carriera. Occhi puntati sull’Allianz Stadium, è tutto pronto ormai per Juventus-Torino.

Foto: Instagram Allegri