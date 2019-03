Juve spaziale, Cristiano di più: la sua tripletta vale i quarti di Champions

Impresa storica della Juve. I bianconeri ribaltano l’Atletico Madrid e volano ai quarti di finale di Champions League. Dopo lo 0-2 dell’andata in terra spagnola, la squadra di Allegri strapazza i Colchoneros all’Allianz Stadium con una prestazione spaziale, impreziosita da un Cristiano Ronaldo in gran spolvero: è sua la tripletta da urlo (27′, 48′ e 86′) che permette alla Vecchia Signora di compiere il miracolo e staccare il pass per il turno successivo della Coppa dalle grandi orecchie. Un capolavoro firmato Allegri, griffato CR7: continua il sogno Champions della Juve…

Foto: Twitter ufficiale Champions League