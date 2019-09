Juve-Spal, le ultimissime sulle probabili formazioni

Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie A torna già in campo con la sesta giornata. Domani tocca anche alla Juve, che allo Stadium ospiterà la Spal (fischio d’inizio alle ore 15). Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Sarri conferma il 4-3-1-2 di Brescia, con qualche novità negli interpreti. Tra i pali Buffon favorito su Szczesny, come terzino sinistro Matuidi è l’opzione più gettonata, sulla destra ci sarà Cuadrado, con Bonucci e De Ligt centrali. In mezzo spazio ancora a Khedira, Pjanic e Rabiot, mentre sulla trequarti dovrebbe agire Ramsey, con Ronaldo attaccante e uno tra Dybala (favorito) e Higuain al suo fianco. Semplici dovrà fare a meno di Fares, D’Alessandro, Di Francesco e Kurtic, con Felipe e Valoti in forte dubbio. In attacco possibile Floccari dal primo minuto al fianco di Petagna, a centrocampo spazio a Valdifiori con Missiroli e Murgia, mentre in difesa ci sarà il ritorno di Tomovic con Cionek e Vicari.

Juve-Spal, le probabili formazioni:

Juve (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala (Higuain), Ronaldo. All. Sarri

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Missiroli, Valdifiori, Reca; Petagna, Floccari. All. Semplici

Foto: Twitter ufficiale Juventus