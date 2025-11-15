Juve, sovraccarico all’ adduttore per Vlahovic

15/11/2025 | 22:20:36

La Juve e’ in ansia dopo la gara della Serbia, a causa di un fastidio muscolare per Dusan Vlahovic nel corso della gara di ieri contro l’Inghilterra. Come riporta TuttoJuve.com, il bomber bianconero è stato sottoposto a primi accertamenti che avrebbero messo in evidenza un sovraccarico all’adduttore. Le sue condizioni, però, non dovrebbero preoccupare in vista della sfida contro la Fiorentina. Ovviamente la prossima settimana il giocatore sarà valutato visto che per la Juve comincerà ora un tor de force di gare fino a Natale.

Foto: sito Juventus