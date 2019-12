Juve, sorride Sarri: in gruppo De Ligt, Douglas Costa e Bentancur

Seduta dedicata alla preparazione della sfida di domenica, oggi al Training Center. I bianconeri sono scesi in campo in tarda mattinata, una volta terminata la nevicata che ha imbiancato Torino a inizio giornata. La seduta è stata dedicata alla tattica, in vista di Juve-Udinese, che si giocherà domenica alle 15 all’Allianz Stadium. Si sono allenati regolarmente in gruppo de Ligt, Douglas Costa e Bentancur, lavoro personalizzato sul campo per Aaron Ramsey. Domani, vigilia della gara, allenamento fissato al pomeriggio.

Foto: Juventus Twitter