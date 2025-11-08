Juve, solo pari (0-0) contro un ottimo Toro. Di Gregorio e Paleari protagonisti

08/11/2025 | 19:57:48

Un derby privo di reti ma ricco di occasioni quello tra Juventus e Torino. I padroni di casa, nel primo tempo, hanno creato la maggior parte delle opportunità senza però riuscire a trovare la rete dell’1-0. Tra le azioni più pericolose, quella al 20’, quando Vlahovic ha servito McKennie in area, ma l’americano non è riuscito ad agganciare il pallone. Nonostante il dominio del possesso da parte dei bianconeri, anche i granata si sono resi insidiosi al 31′ con Simeone, che però non è riuscito a concludere in rete.

Nella ripresa gli ospiti si sono spinti maggiormente in avanti: al 47’ Simeone ha trovato la rete del vantaggio, poi annullata per fuorigioco. Al 60’ e al 62’ sono arrivate altre due occasioni, prima ancora con Simeone e poi con Che Adams, entrambi incapaci di sbloccare il risultato grazie a Di Gregorio. A nulla sono serviti anche i tentativi di David e McKennie al 67′ e 68′, con Paleari sempre attento e bravo a mantenere la porta inviolata.

Foto: X Juventus