Juve, si presenta Grabara: “Non esiste miglior club di questo. Szczęsny? Credo che mi avrà consigliato lui al club”

26/08/2026 | 19:51:53

Prime parole in maglia Juventus del portiere Kamil Grabara, che sarà il vice di Vicario.

Le sue parole: “Probabilmente, penso sia quella di fare la parata giusta nel momento giusto. Credo sia una delle caratteristiche più utile con portiere può avere. Non mi piace molto parlare di me stesso, per cui sarò più felice di dimostrare quello che so fare, anziché parlarne”.

Quali obiettivi si è prefissato per questo nuovo capitolo in bianconero? “Ora ho 27 anni, forse sono giovane, forse sono anziano ed è vero che sono stato in diversi posti. Ogni volta che passavo in un club diverso sapevo che il livello si sarebbe alzato e puntavo sempre a qualcosa in più. Ora che sono alla Juventus cambia tutto, perché non penso ci sia un club migliore di questo”.

Ha parlato di recente con Szczęsny? “Sì, ci ho parlato, siamo in contatto da tanto tempo, da quando lo conosco. Sono abbastanza sicuro che abbia parlato bene di me, perché la Juventus mi ha chiamato, per cui ringrazio Wojciech”.

Un messaggio per i tifosi. “Un saluto ai tifosi, sono estremamente orgoglioso di indossare questo stemma sul mio petto. Vi garantisco che darò al massimo”.

Foto: X Juventus