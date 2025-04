Juve, si ferma Thuram. Le possibili scelte a centrocampo

La Juventus è alle prese con l’infortunio di Khephren Thuram. Il centrocampista ha rimediato un affaticamento muscolare e molto probabilmente non verrà rischiato nel prossimo match contro il Lecce.

Tudor deve scegliere su due soluzioni per la mediana. Locatelli, capitano della Juventus, è una certezza, al suo fianco potrebbe esserci McKennie, che quindi tornerebbe a giocare in mezzo al campo dopo esser stato impiegato sulla fascia di recente. Il rientro di Cambiaso infatti darà più margine a Tudor, che potrebbe affidarsi al giocatore americano in mediana. La seconda opzione invece porta alla titolarità di Koopmeiners, che spera in una chiamata dal primo minuto nonostante una condizione fisica che non è affatto al 100%. Così facendo magari McKennie tornerebbe ancora a sinistra con Cambiaso, anche lui non ancora al massimo, che potrebbe essere utile a gara in corso.

Foto: sito Juventus