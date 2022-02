Juve, si ferma Bernardeschi. Primo allenamento per Zakaria

La Juventus è pronta a rituffarsi nel campionato dopo i botti di mercato, ma Max Allegri dovrà fare i conti con alcune defezioni: “Bonucci, Morata e Pellegrini hanno svolto come da programma una seduta di lavoro personalizzato, mentre Bernardeschi, a causa di un affaticamento muscolare, ha svolto un programma di lavoro differenziato che proseguirà fino al termine della settimana in corso”, si legge nel report ufficiale dell’allenamento bianconero, il primo per l’ultimo acquisto Denis Zakaria.

Foto: Twitter Juventus