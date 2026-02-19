Juve, si allenano a parte David e Bremer. Entrambi in dubbio per il Como

19/02/2026 | 17:11:59

La Juventus ha terminato l’allenamento in vista della sfida contro il Como. I bianconeri si sono ritrovati questa mattina al Jtc per proseguire la marcia di avvicinamento al match di sabato. Bremer e David hanno lavorato a parte. Il brasiliano è alle prese con un affaticamento alla coscia ma fortunatamente non ha riportato lesioni. Mentre il canadese ha un fastidio all’inguine. Entrambi restano in dubbio per il match contro il Como. David aveva saltato anche la sfida contro il Galatasaray.

Foto: sito Juventus