Juve show al Camp Nou: doppio Ronaldo su rigore e McKennie! Va agli ottavi da prima

La più bella Juve della stagione rifila tre gol al Barcellona, sbanca il Camp Nou e va agli ottavi di Champions da prima in virtù del saldo attivo nei due scontri diretti.

Dopo 13′ apre le marcature Cristiano Ronaldo su rigore, al 20′ raddoppia McKennie e i bianconeri rientrano negli spogliatoi con due reti di vantaggio.

A inizio ripresa un fallo di mano di Lenglet viene analizzato al VAR e per il tedesco Tobias Stieler non ci sono dubbi, è rigore: Ronaldo fa doppietta dagli undici metri e regala il primo posto nel girone ai suoi.

Barcellona-Juventus 0-3

Dinamo Kiev-Ferencvaros 1-0

GIRONE G

Juventus 15

Barcellona 15

Dinamo Kiev 4

Ferencvaros 1

Foto: Twitter ufficiale Juventus