Juve, sette gol al Chieri in amichevole. Dybala e Morata si allenano a parte: le ultime in vista della Roma

Prosegue la marcia di avvicinamento della Juventus verso la sfida di domenica sera contro la Roma. Quest’oggi i bianconeri hanno battuto 7-0 il Chieri, squadra che milita in Serie D. In gol Kean (2), Soulé (2), Kulusevski, Compagnon e Aké. Intanto, Dybala e Morata si sono allenati a parte, svolgendo un lavoro personalizzato. È ancora in dubbio la loro presenza nella gara al cospetto degli uomini di Mourinho.

Foto: Twitter