Juve, senza Ronaldo è pareggite: fermata da Crotone, Verona e Benevento

Senza Ronaldo, è un’altra Juve. E soffre di pareggite acuta, tre dei cinque pareggi sono arrivati in assenza del fuoriclasse portoghese. E sono stati tre pareggi amari, con lo stesso risultato (1-1) ottenuti contro Crotone, Verona e Benevento. Gli altri due pareggi (2-2 in casa della Roma e 1-1 in casa della Lazio) avevano visto Ronaldo tre volte a segno. A conferma che Pirlo incontra enormi difficoltà quando deve rinunciare al suo CR7, una situazione che fin qui è costata parecchi punti lasciati per strada.

Foto: twitter uff Juve