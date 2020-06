Christillin: “Juve senza ferocia e fantasia. Senza titoli sarà stagione deludente”

Evelina Christillin, dirigente UEFA e grande tifosa bianconera, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Né ferocia né fantasia, Questa Juve è ibrida, però i conti si faranno alla fine. Senza titoli sarebbe una stagione deludente, ma ho fiducia: in Coppa ce la giochiamo. Mi sembra che il problema sia soprattutto davanti: nonostante un tridente di super valore, in due partite tra Milan e Napoli non siamo riusciti a fare neanche un gol. In finale mi sarei aspettata la ferocia degli anni passati, invece in questa stagione ci è mancata spesso. Dopo un grande inizio c’è stata un’involuzione e il sarrismo si è visto solo a sprazzi. Criticare a priori è sempre sbagliato, Sarri come tutti deve essere giudicato in base ai risultati e non è ancora arrivato il momento. Le somme si tireranno ad agosto, dopo il campionato e la Champions League.”

Foto: Sito ufficiale UEFA