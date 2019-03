Juve, senti Szczesny: “Siamo pronti, possiamo rimontare l’Atletico. Con il Napoli…”

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, è intervenuto ai microfoni di JTV in vista dei prossimi impegni: “Con il Napoli 50 presenze in bianconero? Non lo sapevo, però è stata una partita importante per il campionato e per come è andata. Non è stata una partita bellissima da vedere per i nostri tifosi ma l’importante è aver vinto. Adesso abbiamo un piede e mezzo sullo scudetto. Atletico? Siamo pronti e consapevoli del fatto che dobbiamo dare molto di più di quello che abbiamo dimostrato nelle ultime gare, anche quelle vinte. Perché vincere e ribaltare questa partita non è facile, anzi, è molto difficile ma noi possiamo farlo e ci crediamo. Però dobbiamo giocare meglio di come abbiamo fatto nelle ultime partite”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus