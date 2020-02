Juve, senti Szczesny: “Sconfitta che fa male, imbarazzante lasciare punti per strada così”

Wojciech Szczesny ha parlato in zona mista ai media presenti e a Sky dopo la sconfitta con il Verona: “Una sconfitta che fa male. Domani avremo una riunione come sempre dopo la partita. Abbiamo pagato perché non eravamo attenti in un momento importante della partita. Bisogna capire che cosa è successo. Le motivazioni mancano? Non credo che vengano meno, in casa siamo in un momento buono, facciamo tanti gol non prendendoli. In trasferta abbiamo un po’ di difficoltà, credo che sia un aspetto mentale, bisogna cambiarlo subito perché è imbarazzante che una squadra di questo valore lasci punti per strada così. Io credo che la strada sia giusta, ma il margine di crescita c’è ed è grande. In casa abbiamo visto una Juve buona che vince. Ronaldo è arrabbiato come tutti noi, abbiamo lasciato 3 punti importanti per strada. Lui fa di tutto per farci vincere. È difficile spiegarlo perché nel momento di difficoltà non abbiamo preso gol, ne abbiamo presi due nel momento di controllo. Va cambiata subito, oggi abbiamo lasciato 3 punti per strada in modo imbarazzante. Credo che bisogna anche ritrovare la capacità di sacrificarsi quando bisogna difendere il risultato, di soffrire un po’ sul campo. Quando si va in vantaggio in trasferta è normale che la squadra avversaria attacchi ed è importante non prendere gol. L’atteggiamento è molto buono, in trasferta non abbiamo fatto bene ultimamente, bisogna ritrovare la fiducia e la capacità di portare a casa i risultati. Inter e Lazio? C’è sempre la preoccupazione quando si perdono le partite ma noi continuiamo a lavorare, pensiamo subito alla prossima in Coppa e poi a rimetterci in testa in campionato”.

Foto: Juventus Twitter