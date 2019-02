Juve, senti Savic: “Allegri è ancora convinto di qualificarsi? È normale, ma questo Atletico…”

Stefan Savic, difensore dell’Atletico Madrid, ha parlato in vista del ritorno di Champions League con la Juventus commentando le recenti dichiarazioni di Massimiliano Allegri: “La Juve e Allegri sono ancora convinti di potersi qualificare ai quarti? È normale che un allenatore creda nella propria squadra, ma questo Atletico crede nella propria forza. Ora pensiamo solo alla prossima gara di campionato con la Real Sociedad, poi ci concentreremo nuovamente sulla Juve nello stesso modo in cui abbiamo fatto in occasione dell’andata”.

Foto: dailymailcouk