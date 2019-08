Juve, senti Ronaldo: “Champions? Spero sia il nostro anno. Ma la favorita…”

Cristiano Ronaldo, punta di diamante della Juventus, ha parlato a margine del sorteggio Champions a Montecarlo. Queste le su dichiarazioni ai microfoni di Marca: “Atletico? E’ una grande squadra, lo sanno tutti. Ho passato molti anni al Real e li conosco benissimo. Spero che non mi urlino altre cose antisportive come già accaduto, ma è ovvio che spero di giocare una bella partita. Obiettivo? Tutte le squadre lavora per vincere. Spero che la Juventus abbia fatto meglio degli altri. Ma la favorita non sempre riesce a vincere. Il Barcellona avrebbe dovuto passare ad Anfield e ne hanno presi quattro. Ci aspettavamo di passare contro l’Ajax e invece ci hanno eliminato. Il Real ha fatto lo stesso. E’ una competizione molto difficile. Quest’anno sono molto emozionato e spero vivamente che sia il nostro anno”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus