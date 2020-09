Juve, senti il ct degli Stati Uniti: “I tifosi si innamoreranno di McKennie, Pirlo? un grande professionista”

Gregg Berhalter, commissario tecnico degli Stati Uniti, ha parlato su Tuttosport di Weston McKennie, il centrocampista acquistato dalla Juventus in questa sessione di mercato. “Weston ha grandissime potenzialità – è il pensiero del ct -. È ambizioso e il fatto che lo abbia preso un club come la Juventus lo conferma. Sono contento per lui e fidatevi di me: stupirà i tifosi juventini, che sicuramente se ne innamoreranno di lui”.

Berhalter si è soffermato anche su Andrea Pirlo: “A New York abbiamo parlato un paio di volte. È un grande professionista. Non mi fa strano vederlo come allenatore della Juventus, perché sappiamo tutti quanto fosse un regista fantastico. Da un punto di vista puramente tecnico, lui e Beckham sono stati tra i migliori degli ultimi anni. Pirlo è stato una star da giocatore e sono convinto che lo sarà anche da allenatore”.

