Juve, senti Griezmann: “Abbiamo l’esperienza per affrontare queste sfide. Poi giocando al Wanda…”

Antoine Griezmann, attaccante e trascinatore dell’Atletico Madrid, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale dell’UEFA in vista della sfida di Champions League contro la Juventus. Queste le sue principali dichiarazioni: “Al momento mi considero parte fondamentale di questo progetto e questo mi ha aiutato a decidere, oltre ovviamente al fatto che ho il pieno supporto del tecnico, del club e dei miei compagni. So di avere un ruolo chiave qui e darò tutto per aiutare questo club ad andare il più lontano possibile. Se possiamo andare lontano? Abbiamo giocatori che hanno già giocato in finali di Champions League, Europa League e Coppa del Mondo. Siamo già più sicuri quando affrontiamo momenti e partite importanti e penso che proprio in queste occasioni riusciamo a dare il meglio di noi stessi. La finale si giocherà proprio al Wanda Metropolitano? Questo dà a noi e ai tifosi ancora più motivazione. Qui c’è sempre un’atmosfera fantastica ed è ciò di cui abbiamo bisogno e ciò che vogliamo come giocatori. Una finale di casa sarebbe una festa per tutti coloro che amano l’Atletico. Il cammino sarà molto difficile, ma faremo del nostro meglio. Noi faremo tutto il possibile per arrivarci, e poi si vedrà”.

Foto: Champions League Twitter