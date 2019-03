Juve, senti Del Piero: “L’Ajax ha impressionato il mondo contro il Real Madrid”

“La sfida è grande. L’Ajax ha fatto un pareggio incredibile contro il Real Madrid, impressionando il mondo per il modo in cui hanno giocato”, con queste parole Alex Del Piero mette in allerta la Juventus per la sfida di Champions League contro i lancieri. L’ex numero 10 bianconero ha analizzato il sorteggio europeo durante il Trophy Tour della UEFA Champions League di cui è ambasciatore. Sulla possibilità di vincere la coppa dalle grandi orecchie, Del Piero non ha dubbi: “La Juventus ha la possibilità di vincere la Champions League e non solo perché si trova ad affrontare l’Ajax. Sono molto forti e quest’anno c’è Cristiano Ronaldo che ha già dimostrato quello che è in grado di fare nelle due finali delle ultime quattro stagioni”. Su Allegri: “Max sta facendo un ottimo lavoro, nessuno può dire che non lo sta facendo, non è facile vincere in Italia ogni anno ed essere tra i migliori in Europa ogni stagione. La finale di coppa dei campioni ha molto valore, i tifosi della Juventus sono con lui, ovviamente dopo sette “Scudetti” consecutivi i tifosi ora vogliono vincere la Champions League”.

Foto: Marca