Juve, senti Bernardeschi: “Vogliamo continuare a vincere. Non sarà facile, ma…”

Federico Bernardeschi, esterno offensivo della Juve, attraverso il suo profilo Instagram ha fatto il punto della nuova stagione ormai alle porte: “Non sarà una stagione facile, ma dobbiamo focalizzarci sugli obiettivi a breve e lungo termine. Senza gli obiettivi quotidiani, quelli che ti fanno vivere il presente, non puoi raggiungere quelli a lungo termine. Il nostro obiettivo è continuare a vincere come abbiamo fatto negli anni passati: non sarà facile ma è una cosa straordinaria. Personalmente voglio vincere e migliorare come uomo. Voglio vivere nel presente, vivere attimo per attimo, gioire con compagni, tifosi, società”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus