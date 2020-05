Juve, senti Bentancur: “La ripresa? Il caldo sarà un problema. Ecco quanto servirà per tornare in forma”

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juve, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport in vista della possibile ripresa del campionato: “Sto bene per fortuna. Mi sono allenato anche a casa ma tornare in campo è stato bellissimo. Non mettevo le scarpe da calcio da 2 mesi. Ritrovare la condizione? Un po’ ci vorrà per ritrovare il ritmo dopo 50 giorni senza toccare il pallone. Ricominceremo e sarà bellissimo. Dopo 15-20 giorni saremo a posto. Gli ostacoli più duri alla ripresa? Il caldo sarà un problema e anche la mancanza dei tifosi, sono importantissimi. Dobbiamo ritrovare il ritmo, la squadra che arriverà più in forma vincerà. Dobbiamo lavorare per ritrovare velocemente la condizione”, ha chiuso Bentancur.

Foto: Twitter ufficiale Juve