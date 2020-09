Juve, semplicemente Dzeko. Dopo il festival (senza senso) di nomi

Edin Dzeko alla Juve. Semplicemente un nome, Edin Dzeko, com’era chiaro da sabato scorso quando Milik aveva aperto alla Roma, passaggio indispensabile per consentire al bosniaco di raggiungere il club bianconero. Certo, ci sono stati i tentativi per Luis Suarez, ma poi si è capito che la storia del passaporto avrebbe comportato ritardi e rischi enormi. A quel punto sarebbe bastato evitare il festival di nomi, uno stillicidio assurdo che abbiamo volutamente evitato perché le notizie non devono diventare tentativi: da Lacazette a Cavani, passando addirittura per Giroud (fino a poche ore fa), per fortuna non è stato inserito Aubameyang perché avrebbero fatto bingo. Semplicemente Dzeko: la Juve lo aspetta.

Foto: twitter Roma