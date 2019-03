Juve, il secondo tempo di Napoli è molto più di un campanello d’allarme

Al netto delle infinite polemiche arbitrali, ha colpito il secondo tempo della Juve a Napoli. Non un secondo tempo da Juve, piuttosto una squadra arroccata, incapace a lungo di fare tre passaggi di fila, preoccupata soltanto a chiudersi in difesa. Una situazione con pochissimi precedenti che induce alla riflessione. Mai la Juve era stata costretta a rinunciare a tutto, alla minima geometria. Quasi mai la Juve era stata così asfissiata e circondata, senza soluzioni tali da poter imporre organico e personalità. Allegri dice di essersi addormentato, serve la sveglia ma in fretta, altrimenti sarà impossibile organizzare la rimonta Champions contro l’Atletico Madrid. Il secondo tempo di Napoli per la Juve è molto più di un campanello d’allarme.

Foto: Twitter ufficiale Juventus