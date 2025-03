Juve, secondo ko di fila con almeno tre gol di scarto. Non accadeva dal 2011

Momento nerissimo per la Juventus che perde due gare di fila, una per 4-0 (in casa con l’Atalanta) e 3-0 a Firenze. Due ko del genere sono sicuramente storici.

Per trovare il precedente più recente bisogna andare indietro di 14 anni, al gennaio del 2011, con Luigi Delneri in panchina. Addirittura al marzo 1957 risale l’altro precedente, quando l’allenatore bianconero ero Sandro Puppo, nell’ambito di un grande processo di rinnovamento con tanti giovani.

Foto: sito Juventus