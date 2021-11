Juve, secondo il PM “movimenti fraudolenti per 242 milioni”. Paratici indicato come “pianificatore”

L’indagine del PM della Procura di Torino sulle plusvalenze della Juventus riguarda tre stagioni: 2018-19, 2019-20 e 2020-21. In tali stagioni, prosegue il PM, ci sono stati movimenti fraudolenti per 242 milioni e Andrea Agnelli era al corrente di tutto.

L’ex direttore sportivo Fabio Paratici, oggi al Tottenham, viene indicato come il “pianificatore”. La Juve ha comunque risposto con un comunicato pubblicato ieri di essere assolutamente tranquilla e a disposizione per chiarire tutti gli aspetti legati alla vicenda in corso.

Foto: Twitter Juventus