Juve sconfitta: il Real si impone con Benzema e Asensio

Dal pareggio con il Barcellona alla sconfitta contro il Real. La Juve ha perso e ha convinto poco, decisivi i gol di Benzema (rigore) e Asensio davanti ai 90mila spettatori di Pasadena. In avvio traversa di Bonucci su punizione e gol annullato a Benzema. La svolta al 19’ quando Danilo atterra Vinicius, rigore ineccepibile trasformato da Benzema. La Juve con evidenti problemi di costruzione (a centrocampo titolare Fagioli con Zakaria e Locatelli), spesso prevedibile e Vlahovic isolato all’interno di un tridente completato da Di Maria e Kean. Nella ripresa decisivo Perin in un paio di circostanze, soprattutto su Carvajal e Benzema. Al 18’ il raddoppio di Asensio bravo a sfruttare una bella iniziativa di Hazard. Poche luci per la Juve, nel finale Allegri ha dato spazio a tanti giovani, compresi Da Graca e Barbieri.

Foto: Instagram Benzema