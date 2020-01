Domani sera andrà in scena l’altro quarto di finale tra Juventus e Roma. Sarri dovrebbe tornare al 4-3-3 con Buffon in porta, Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro nella linea difensiva, Bentancur, Pjanic e Matuidi a centrocampo; Cuadrado, Higuain e Cristiano Ronaldo nel tridente offensivo. Fonseca sarebbe intenzionato a rispondere con il consueto 4-2-3-1: Pau Lopez tra i pali con Florenzi, Mancini, Smalling e Kolarov in difesa; Cristante e Diawara in mezzo al campo con Ünder, Pellegrini e Kluivert a sostegno dell’unica punta Kalinic. A seguire le probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.