Juve-Roma all’intervallo: fin qui decisivo Ronaldo al 13’

La Juve va al riposo in vantaggio per 1-0 sulla Roma. Decisivo fin qui Cristiano Ronaldo al 13’ dopo una discesa di Alex Sandro a sinistra con assist di Morata per la conclusione imprendibile di sinistro del portoghese. La Roma era partita bene e complessivamente ha tenuto discretamente il campo, ma la prodezza di Cristiano è stata fin qui decisiva. Lo stesso Ronaldo ha colpito una traversa al 22’, due minuti prima Cristante vicino al pareggio con un tiro dalla distanza, subito dopo Mancini pericoloso di testa. Nel finale ancora Ronaldo ha sfiorato il 2-0.

Foto: Twitter Juventus