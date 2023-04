Juve, rinvio alla Corte d’Appello Figc. Intanto i bianconeri ritrovano per ora i 15 punti

È arrivata la sentenza del Collegio di Garanzia. In fondo si è trattato di un rinvio alla Corte d’Appello della FIGC per una nuova valutazione. Le motivazioni saranno note entro un mese. Le parti in causa avranno 15 giorni per le memorie difensive. In pratica un rinvio, l’ennesimo, in attesa di capire la classifica reale. Nel frattempo la Juve ritrova i 15 punti in classifica, almeno momentaneamente, in attesa delle nuove valutazioni.

Foto: logo Juventus