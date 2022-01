Juve, riflessioni profonde dopo la Supercoppa. Le ultime su Icardi e Arthur

Massimiliano Allegri ha nuovamente chiuso il mercato della Juve, ma ripetiamo: le virgolette sono un classico per spegnere, non è detto che siano confermate dai fatti. Una cosa è sicura: prendere tanto per prendere non ha senso, meglio rinviare alla prossima estate. La Juve vuole un centrocampista di spessore, il sogno è Gravenberch, cercherà di capire a partire da lunedì prossimo se ci sono margini per bloccare Scamacca, sapendo che però l’Inter è forte – fortissima – sull’attaccante del Sassuolo. Ma prendere adesso profili non di grande livello non avrebbe senso, meglio aspettare e in questo caso siamo d’accordo con Allegri.

Restiamo dell’idea che serva un attaccante che riempia l’area, Icardi sarebbe il massimo, oppure uno specialista come Martial (che però ha un ingaggio altissimo e costa tanto). A proposito di Icardi: per quasi tutti è una partita chiusa, invece ci sono spiragli, non certezze ma spiragli aperti: contatti anche stamattina con il Paris Saint-Germain.

In attesa di risolvere il quiz Arthur: le voci di stamattina dall’Inghilterra, che parlano di un forte interesse per Arthur, confermano quanto l’ex Barcellona abbia mercato tra le top d’Europa. Con Allegri ha riavuto visibilità, il suo agente aveva parlato di una cessione sicura, ma senza un sostituto diventerebbe molto complicato. E nel frattempo il quiz Ramsey, attualmente alle prese con il Covid, non è di semplice soluzione.

Foto: Twitter Ligue 1