Juve, rifinitura in vista di Kiev. C’è Ramsey. Si rivede De Ligt

La Juventus sta preparando già la partita di Kiev di domani alle ore 18.55. Rifinitura in mattinata per i campioni d’Italia alla Continassa: buone notizie per Pirlo che ha ritrovato Aaron Ramsey, che sarà quindi regolarmente a disposizione dopo aver saltato la gara contro il Crotone. Ancora assente invece Alex Sandro.

Si è rivisto anche il difensore olandese De Ligt che sta recuperando velocemente dall’operazione alla spalla. Il giocatore ha iniziato a correre con il gruppo e la sua data di rientro è già stata anticipata da fine novembre ad inizio mese. Un recupero fondamentale per Pirlo.

Fonte Foto: Twitter personale