Juve, riecco Barzagli. Il video-saluto dell’ex difensore: “Un piacere tornare qui”

Andrea Barzagli, ormai ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana, è da oggi ufficialmente un nuovo collaboratore tecnico di Maurizio Sarri. Il 38enne, intanto, ha pubblicato un video-saluto sull’account Twitter dei bianconeri annunciando il suo ritorno in altre vesti: “Ciao ragazzi! È un piacere essere tornato alla Continassa e continuare a lavorare per la Juventus”.

Foto: Juventus Twitter