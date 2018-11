La Juve riabbraccia Emre Can: “Felice di essere tornato”. Si ferma Alex Sandro

Archiviata la vittoria di ieri contro il Valencia, la Juve si è subito gettata sul campionato: sabato c’è la Fiorentina per la 14esima giornata di Serie A. Due notizie positive per Massimiliano Allegri: Bernardeschi ha svolto tutta la seduta con la squadra, ed è rientrato, seppure per un allenamento parziale, anche Emre Can. Lo stesso centrocampista tedesco ha scritto su Twitter: “Sono felice di essere tornato con i ragazzi. Grazie a tutti i tifosi per il sostegno durante il mio stop”. Si ferma, invece, Alex Sandro, che verrà valutato nei prossimi giorni per problema muscolare riportato ieri nella sfida contro il Valencia.

Happy to be back with the boys ⚽Thanks to all of the fans for your support during my recovery. #ForzaJuve — Emre Can (@emrecan_) November 28, 2018

Foto: Twitter Juventus