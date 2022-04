Juve regina nel 2022. Allegri primo per punti conquistati nel nuovo anno

Non sarà apertamente in lotta per lo scudetto, ma la Juventus resta una delle squadre più in forma del momento, anzi dell’anno. Come si può notare, infatti, nel 2022 la squadra bianconera è quella che ha raccolto più punti in campionato: ben 28 in 13 partite. Meglio anche dei tre club che la sopravanzano: il Milan ne ha raccolti 26, il Napoli 27 e l’Inter solo 20 (con una gara in meno). Segno che i problemi della Vecchia Signora sono da riscontrare in un girone d’andata sottotono e, soprattutto, in una partenza col freno a mano tirato.

FOTO: Sito Juve